Il filo diretto tra la Juventus e Mino Raiola non passa mai di moda. Perché mentre l'operazione Paul Pogba è stata fortemente rallentata e limitata dal Coronavirus che ha modificato anche il calciomercato, i bianconeri sono stati informati anche delle reali difficoltà nel portar via l'apprezzatissimo Erling Haaland al Borussia Dortmund in questa estate. Se non impossibile, poco ci manca. Perché la clausola è valida solo dal 2022 e per quanto i bianconeri stravedano per il norvegese, sia Haaland che il Dortmund non vogliono scossoni a soli sei mesi dal suo trasferimento. Insomma, muro alto. Lo racconta Calciomercato.com.