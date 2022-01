Se l'attaccante del Barcellona Ousmane Dembele non dovesse decidere di accettare l'offerta di rinnovo del club, come riferisce TalkSport i catalani cercherebbero di cederlo il prima possibile. Per la Juve resta un affare molto complicato. Il motivo? Guadagna troppo, il francese. E per quanto la giova età sia in linea con i parametri bianconeri, economicamente la Juventus ad oggi non può permetterselo.