1









Un sogno di fine estate. Una trattativa che sembrava non dover mai partire e che, invece, potrebbe decollare a pochi giorni dal via della Serie A. Federico Chiesa potrebbe lasciare Firenze e non in direzione Torino, sponda Juventus, come in molti credevano, ma verso Milanello per vestire il rossonero a fianco di Ibrahimovic. I betting analyst vedono in forte ascesa le quotazioni del Milan tanto che, come riporta Agipronews, il passaggio in rossonero si gioca a 2,75, una quota particolarmente bassa. Il fatto che sia proprio Stefano Pioli, già tecnico di Chiesa per due anni a Firenze, l’attuale allenatore di Ibra e compagni aumenta ancora di più le speranze dei tifosi milanisti. Staccate sia la Juventus, data a 6,00, che la Roma, a 7,50, mentre la sponda estera è quanto mai improbabile: vedere Chiesa con la maglia del Bayern Monaco pagherebbe 30 volte la posta.