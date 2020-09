Secondo Telefoot l'Arsenal insiste per Houssem Aouar, sul quale però resiste una valutazione altissima. Facendo il punto sul mercato in uscita del Lione, il portale specializzato ha chiaro la posizione del talentuoso e dinamico centrocampista del Lione che ha contribuito con le sue giocate a eliminare la Juventus di Sarri agli ottavi di finale di Champions League. Come sappiamo, lui è destinato alla cessione e bisogna solo vedere chi si aggiudicherà l'asta: il prezzo fissato inizialmente dal presidente Aulas sfiora i 70 milioni di euro, ma secondo il sito francese (che cita Quotidiano Sportivo) si può chiudere proprio intorno a quota 50.