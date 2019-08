Sono state settimane difficili, lunghe e sfibranti per Paulo Dybala. La Juve lo ha messo in vendita con Manchester United e Tottenham come prime squadre interessate e disposte a spendere per portarlo in Premier League.Poi lo stop, che potrebbe essere definitivo. Secondo quanto riporta Sky, infatti, la mancanza di un sostituto frena la Juve che ora non vorrebbe più aprire alla cessione di Dybala.