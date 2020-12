Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pirlo - per la sfida contro l'Atalanta - ha in mente un po' di conferme per la sua Juventus. A partire dal centrocampo e quindi da Weston McKennie. Per il quotidiano, è "in stato di grazia" e sembra imprescindibile, pertanto potrebbe riformare con Arthur la coppia centrale di Barcellona. "Lo statunitense prezioso come al solito per dinamismo e inserimenti, il brasiliano per sfuggire con la sua qualità all’aggressività nerazzurra". A destra, il favorito è Aaron Ramsey, grande protagonista al Camp Nou, utile con la capacità di leggere gli spazi e di cambiare posizione.