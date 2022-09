Torna l'effetto Stadium per la, a raccontarlo è Tuttosport: "Tra gli alti e bassi bianconeri di questo inizio stagione, fa sicuramente parte dei primi un effetto Stadium che magari non sarà ancora quello degli anni migliori, ma ha cominciato a farsi di nuovo sentire. In tre partite giocate in casa, infatti, la Juventus ha conquistato 7 punti, con due vittorie - su Sassuolo e Spezia - e un pareggio - contro la Roma. Proprio l’1-1 contro la squadra giallorossa, pur “macchiando” parzialmente il ruolino di marcia in casa, ha comunque rappresentato la miglior prestazione finora fornita dalla squadra di Allegri. Un trend da prolungare contro la Salernitana domenica".