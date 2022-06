Potrebbe esserci bisogno di un nuovo prestito. Come racconta Calciomercato.com, dopo quello biennale pagato dalla Juve 20 milioni, infatti, la soluzione per portare a casa Morata potrebbe essere un altro trasferimento a titolo temporaneo. Sempre al costo di 10 milioni per la prossima stagione, magari con un opzione di riscatto da 10 milioni più bonus, il che complessivamente avvicinerebbe le esigenze dell'Atletico. Che prima dovrà comunque rinnovare il contratto di Morata, in scadenza tra dodici mesi, una mossa che oltre a consentire la modalità del prestito aiuterebbe a distribuire diversamente i residui costi di ammortamento a bilancio.