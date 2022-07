, 2.0. Finalmente ci siamo. E c'è anche una data per il tanto agognato approdo del centrocampista francese a Torino: secondo Calciomercato.com, Pogba è atteso in Italia nel fine settimana. Il Polpo firmerà così il suo nuovo contratto con la Juventus e dopo le visite mediche di rito verrà ufficializzato il suo ritorno in bianconero.