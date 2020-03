La Juventus aspetta l'estate per programmare l'annuale grande colpo promesso dal presidente Andrea Agnelli. Per tanti tifosi, il sogno numero uno resta il ritorno di Paul Pogba, in rottura totale con lo United. Come riporta Calciomercato.com, ​il contratto del francese scade nel 2021 ma come rivelato da Solskjaer i Red Devils possono prolungare di un anno grazie ad una clausola unilaterale che il club può esercitare. Se così fosse il club inglese non sarebbe più costretto a cedere il calciatore in estate per non rischiare di perderlo a zero anche se la volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare Old Trafford.