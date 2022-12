Come racconta Tuttosport, pernon deve spaventare la clausola da 30 milioni con il Real Valladolid, il club di proprietà di Ronaldo (il Fenomeno): si può portare a termine l’operazione per qualche milione in meno, attorno ai 15 con bonus e magari una percentuale sulla futura rivendita. Ma certo è un affare che ha certi costi e determinati rischi: Fresneda, ieri in campo un’oretta da terzino destro nella difesa a 4 nell’amichevole persa 2-0 dal suo Valladolid con l’Athletic, è un 2004 e non è detto che sia subito pronto per il grande salto. Sarebbe più un colpo in prospettiva per superare una concorrenza nutrita.