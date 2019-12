La Juventus vuole rimuovere la clausola di rivendita per Rodrigo Bentancur. Fabio Paratici è al lavoro per togliere, o almeno ridurre, quel 50% della cessione futura dell'uruguagio destinato per contratto al Boca Juniors. Il centrocampista, oggi, è valutato intorno ai 50 milioni e perciò sono a rischio 25 milioni potenziali per i bianconeri.