Caso Kean in Inghilterra dove Graeme Souness: leggenda dell'Everon, non convinto dell'acquisto di Kean da parte dei Toffees Moise Kean, passato ai 'suoi' Toffees proprio in questa seduta di mercato: "Se ha 19 anni… perché avrebbero dovuto venderlo? Un attaccante di 19 anni. Perché la Juve l’ha ceduto? Sono il miglior club in Italia e il club più ricco, credo che ci siano altre cose, sapete se ha una clausola rescissoria? Se non ci fosse… avrebbe senso? Lasciano andare un calciatore di prospettiva dicendo: ‘Non ci interessa quanto puoi diventare forte, puoi andare’. Mi fa pensare che ci sia qualcosa che non va fuori dal campo".