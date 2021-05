Un solo nome per il dopo Pirlo: Simone Inzaghi. A farlo è Antonio Cassano, che alla Bobo tv riflette sul prossimo allenatore della Juve: "Quale può essere l'uomo giusto per la panchina? Se dovesse tornare Allegri io sono pronto a disintegrare l'idea che ha avuto la società due anni fa. Ma se non torna lui non so chi possa essere: l'unico nome che mi viene in mente è quello di Simone Inzaghi che sta avendo problemi con la Lazio per il rinnovo. Non posso pensare, altrimenti, che la Juve prenda un allenatore straniero".