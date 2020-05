La Juve teme il ribaltone per Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Sportmediaset non è ancora scontato che il PSG riscatti il cartellino dell'attaccante argentino per 70 milioni di euro ai quali ne andrebbero aggiunti altri 15 nel caso in cui il calciatore venisse girato ad una squadra italiana. Se Icardi tornasse all'Inter per la Juve sarebbe più complicato trattare con i nerazzurri visti i rapporti freddi tra Fabio Paratici e Beppe Marotta. La Juve teme il ribaltone con Icardi che resta sempre di moda per l'attacco bianconero.