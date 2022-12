Ieri è tornato alla Continassache ha anticipato i compagni di due giorni. Lainfatti si ritroverà domani per iniziare gli allenamenti. Come riporta Tuttosport però, c'è un altro giocatore che ha deciso di anticipare i tempi. Si tratta diatteso oggi alla Continassa per riprendere il percorso e tornare al 100% dopo l'infortunio al ginocchio.