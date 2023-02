Come racconta Calciomercato.com, mentre Pogba torna o resta ai box, insieme a Leonardo Bonucci e ad Arek Milik, c'è anche un ritorno fondamentale: è quello di Dusan, annunciato come titolare da Allegri in una formazione che assicura di non aver ancora scelto. In attesa di capire come si evolverà il suo futuro, che inizia ad apparire come lontano dalla Juve, torna a essere Vlahovic il punto di riferimento dell'attacco e non solo.