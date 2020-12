Nonostante la Juventus abbia compiuto qualche passo falso in campionato, al momento (complice anche il 3-0 a tavolino contro il Napoli) rimane imbattuta, con 5 vittorie e 5 pareggi a quota 20 punti in classifica. Record condiviso con altri quattro club in Europa, tra cui uno della Serie A. Ecco quello che riporta a tal proposito il sito ufficiale del club bianconero: “La Juventus è una delle cinque squadre ancora imbattute nei Top-5 campionati europei 2020/21, insieme a Milan (capolista del nostro campionato, ndr), Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Wolfsburg”.