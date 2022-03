La Juventus ha vinto contro lo Spezia e le parole di Massimiliano Allegri al termine della sfida sono l'emblema di questa vittoria. "I ragazzi hanno capito il valore di questa vittoria", spiega il tecnico toscano. Una vittoria di misura contro un avversario inferiore sulla carta, una partita sofferta e una pioggia di critiche su Allegri. Tuttavia ciò che non si è capito è stato il messaggio che Max ha voluto lanciare.



IL MESSAGGIO - L'unione, la coesione, possono proprio rivelarsi essere la forza di questa Juventus. Madama è brava a compattarsi nei momenti di difficoltà, tutti insieme. Lo dimostrano i messaggi lanciati anche dai giocatori al triplice fischio. Su tutti Leonardo Bonucci ha voluto sottolineare: "Ci sono vittorie che quando le porti a casa, in qualsiasi modo, valgono di più. Siamo un grande Gruppo, una Squadra". Sicuramente le maiuscole usate dal capitano, ora fermo ai box, non sono casuali ma vogliono rafforzare il concetto.



PUNTO DI PARTENZA - La Juventus rinasce, dal gruppo. Potrà proprio essere questo il punto di partenza per Massimiliano Allegri in questo finale di stagione. Per riuscire a raggiungere gli obiettivi più che la tattica conteranno i nervi e in questo la Vecchia Signora sembra essere rinata.