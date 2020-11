Come raccontato da Calciomercato.com, durante un contatto tra il ds Fabio Paratici e il Lione, la proposta bianconera è stata di una maxi operazione con Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi più una quota cash in cambio di Aouar, trattato anche dall'Arsenal senza successo a settembre scorso. Scrive CM: "La risposta del presidente Aulas è stata categorica: gradimento per De Sciglio (tanto che poi è arrivato ugualmente in un'operazione a parte), ma nessuna intenzione di cedere Aouar in uno scambio del genere. Così la Juve si è orientata all'ultima curva di un mercato lunghissimo sull'investimento per Federico Chiesa".