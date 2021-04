Come racconta il Corriere della Sera, tra Romagnoli e Bernardeschi lo scambio è sempre in piedi. Per il quotidiano, infatti, Raiola ha tanto materiale di discussione con la Juventus e potrebbe raggiungere una soluzione immediata proprio per il centrale, non più così centrale nei piani di Stefano Pioli. Entrambi sono in scadenza nel 2022 ed entrambi hanno lo stesso agente e sono sul mercato. "Un’opzione che convince la Juve da tempo interessata a Romagnoli per il dopo-Chiellini, forse un passo indietro le riflessioni in casa Milan attorno al profilo di Bernardeschi, anche a causa di un ingaggio molto alto. Tra i 25 e i 35 milioni le valutazioni di entrambi, anche se va registrata la quota spettante alla Roma per Romagnoli: in caso di cessione superiore a 25 milioni, il Milan dovrebbe versare il 30% dell’eccedenza", si legge sul Corriere.