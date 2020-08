1









L’era Dan Friedkin è ufficialmente iniziata in casa Roma. Tanti i compiti per il nuovo proprietario, come sistemare il pesante debito che affligge il club, ma anche blindare i propri gioielli. Non solo i giovani Pellegrini e Zaniolo (obiettivo di mercato della Juventus), ma anche trattenere il capitano Edin Dzeko nonostante il suo pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro. Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’attaccante bosniaco sarebbe una delle prime scelte del casting della Juve per il nuovo numero 9, ma il magnate texano proverà ad evitare la sua cessione.