Un po’ perché ha perso l'attitudine a battagliare ed è scarica mentalmente, un po' perché ha finito le energie. Come scrive Tuttosport, emerge dai dati in possesso dello staff juventino e dalle prestazioni sottotono, con una grande differenza in sprint e corsa, non nei movimenti a bassa intensità.I sudamericani sono provati soprattutto dalle tante gare e dalle trasferte oceaniche: Juan Cuadrado è in forte calo, da che faceva la differenza ora pare molle e manca di resistenza. Alex Sandro aggiunge questi ai soliti problemi di continuità. Un discorso simile vale per Bentancur, mentre Danilo tiene botta, pur con qualche difficoltà. Solo Paulo Dybala è tra i più freschi non avendo fatto lunghi viaggi, mentre McKennie è in buono stato nell'ultimo periodo dopo l'appannamento iniziale. Pagano dazio anche gli Azzurri: da Federico Chiesa a Federico Bernardeschi, da Manuel Locatelli a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Tutti in riserva. A questi si aggiungono gli altri problemi, che riguardano anche giocatori come Morata e Rabiot, lontani dall'alto rendimento e dallo star bene fisicamente. Tante partite, pochi allenamenti e una stagione fitta di impegni.