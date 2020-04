Sui giornali sportivi in edicola domani, si parla ovviamente del caos campionato ma nelle prime pagine c'è anche spazio per il mercato. Tuttosport apre con due giocatori in primo piano: "Juve, c'è un Pjanic per Arthur. Via libera del Barcellona alla cessione del centrocampista brasiliano: si va verso lo scambio con il bosniaco. Ma occhio al Psg, che offre Paredes". In taglio basso come sempre spazio alle storie, una in particolare: "E' Pogba-Mania a casa Google".



Sulla prima del Corriere dello Sport la presa di posizione dei giocatori: "Cambiate il decreto". Uno sguardo anche all'estero con: "Spagna e Germania al via, Francia stop". All'interno del quotidiano un'intervista a Ottavio Bianchi: "Questa non è più vita".