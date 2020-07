Dopo due intense stagioni Christian Romero saluterà il Genoa per accasarsi alla Juventus, il club che fin dalla scorsa estate ne detiene il cartellino. La permanenza in bianconero del Cuti, tuttavia, promette di essere molto breve. Più che come alternativa ai difensori titolari la dirigenza piemontese tende a vedere in Romero un ottima pedina di scambio per arrivare a mettere le mani su uno dei propri obiettivi di mercato. In particolare l'ex capitano del Belgrano sarebbe stato offerto al Napoli come parziale contropartita nell'ambito dell'operazione che porterebbe Arkadiusz Milik a Torino. Lo rivela Calciomercato.com.