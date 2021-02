Domenica, alle 15, l’Inter ospiterà a San Siro il Genoa, sfida sotto la lente d’ingrandimento della Juventus non solo per la classifica, ma anche per obiettivi di mercato. L’osservato speciale sarà Gianluca Scamacca, nome caldo della sessione invernale che si candida per una maglia da titolare contro i nerazzurri. Come scrive Calciomercato.com, tra gli spettatori interessati ci sarà sicuramente il giocatore di proprietà del Sassuolo, che potrebbe riaccendere l’interesse in caso di prestazione positiva.