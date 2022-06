Come racconta Tuttosport, De Ligt non è certo un esubero in casa Juventus, anzi: per il quotidiano, se i dirigenti potessero, non lo venderebbero. Ma in caso di offerta irrinunciabile, da tripla cifra, allora il discorso cambierebbe. Basta molto meno invece per assicurarsi altri elementi del gruppo bianconero, inseriti però nella lista dei sacrificabili. Alcuni non sono più funzionali al progetto: tra questi Demiral che è stato riscattato dall’Atalanta per 20 milioni. Tuttosport racconta di un'opzione sul futuro del turco: ufficialmente, arriveranno 2,5 di bonus e il 10% della futura rivendita del giocatore, dunque risorse da monetizzare in futuro.