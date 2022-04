Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è una piccola novità, già conosciuta, nel rinnovo di Cuadrado: i rapporti tra il suo agente, Alessandro Lucci, e la Juventus sono buoni e il funambolico Juan ha sempre detto di voler restare, "ma per celebrare un matrimonio bisogna essere in due". Cuadrado a maggio compirà 34 anni e attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione: nel contratto in scadenza c'è però un’opzione di rinnovo alla stessa cifra per una sola stagione, che il club non sembra però intenzionato a esercitare, perché l’obiettivo della dirigenza bianconera è alleggerire il monte ingaggi.