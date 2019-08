Maurizio Sarri ha un "nuovo" terzino in rosa. Insomma, a Torino già c'era, ma il tecnico bianconero lo sta riscoprendo. Si tratta di Juan Cuadrado, già adattato da Massimiliano Allegri nel ruolo di terzino destro per necessità, ma che ora potrebbe trovare in questo settore la linfa per il prosieguo della carriera alla Juventus. E' lui il quarto terzino bianconero, dopo Danilo, Alex Sandro e De Sciglio. In attesa di sorprese dal mercato...