La, da oggi, ha un altro piccolo grande tifoso. È sicuramente nato con il cuore bianconero, frutto dell'amore trae la splendida. Il centrocampista classe 1998 era convolato a nozze con la storica compagna il giugno scorso, pronunciando il fatidico sì in una cornice da favola sulle colline toscane alla presenza, tra gli altri, di diversi compagni di squadra come Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Mattia Perin: un amore da sogno, che in questo 10 marzo è stato coronato dalla nascita del loro primogenito, venuto alla luce poche ore dopo la vittoria della Juve incontro il Friburgo. Una gioia dopo l'altra, insomma, per Manuel Locatelli, che in Thessa ha sempre trovato grande sostegno e vicinanza.