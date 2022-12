Come racconta il Corriere dello Sport, laè ancora senza gli undici giocatori impegnati al Mondiale, piùche prosegue il percorso di recupero in seguito all'operazione al ginocchio destro.intanto continua a lavorare con un gruppo ridotto, ma allo stesso tempo "con chiara impronta italiana". Che vuol dire? Che il rammarico per l'assenza della Nazionale dal Qatar naturalmente si fa sentire, ma allo stesso tempo bisogna guardare il lato positivo delle cose, proprio come ama ripetere l'allenatore.Gran parte, quasi tutta, dell'elenco di giocatori rimasti è italiana. Dunque, bisognerà sfruttare proprio questo nucleo. Forte. Max vuole dare seguito al lavoro fatto nelle ultime settimane, anche per questo, in un periodo molto simile a una preparazione precampionato, il tecnico lavora per portare al massimo della condizione il gruppo.Si ripartirà però anche da Leonardo Bonucci, in attesa dei rientri dei difensori brasiliani. E dai giovani affermati Chiesa, Locatelli e Kean, dai giovanissimi in rampa di lancio Fagioli e Miretti. Un nuovo nucleo italiano: senza un Mondiale, può aiutare.