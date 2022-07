Si sta rivelando forse una delle più grosse sorprese di questo avvio di pre campionato, eppure non è ancora certo della sua permanenza in bianconero. Stiamo parlando di Nicolò Rovella, con un futuro ancora tutto da scrivere e soprattutto da decifrare, dato che attualmente non si conoscono ancora le sorti del suo destino. Sorti che potrebbero essere presto svelate, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, il Monza avrebbe avviato i primi contatti con la Juve per capire il reale margine della trattativa.