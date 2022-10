La speranza è che questopersista. Che in qualche modo continui e che non sia soltanto figlio della vittoria nel derby,ritrovata sul terreno di gioco. La Juve è cambiata? Sì. O almeno un po' sì, e lo stanno dimostrando con i fatti, conpercepito in queste giornate di sorrisi e ritorni.Anche oggi la Juve si è ritrovata al mattino, ha lavorato, si è risistemata al JHotel e ha proseguito il lavoro nel pomeriggio. Una sorta di ritiro bis, con la differenza di poter rientrare a casa in serata, staccare la testa per poi ritrovarla il giorno successivo. Il clima è certamente migliorato e pure le energie - nella prima settimana vera di lavoro da tantissimo tempo - stanno tornando. L'ossatura della squadra sembra più evidente e i calciatori lo percepiscono. Ora toccherà riassorbire l'assenza forzata di Bremer, ma la responsabilità del gruppo può fare anche qui la differenza.