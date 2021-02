Trentasei gol in Serie A. Diciassette in 203 partite con la Juventus, in qualsiasi competizione. Bene, non si può dire che Juan Cuadrado lasci all'asciutto i suoi allenatore. Ma c'è un dato che, soprattutto negli ultimi anni, spiega al meglio la crescita del colombiano: è la crescita alla voce assist. La Juve l'ha trasformato e per Juan stanno arrivando le migliori stagioni della sua carriera. In totale, in bianconero, ha raggiunto 47 passaggi vincenti. Trenta in più rispetto alle 17 marcature. Non era mai successo in carriera che avesse più assist che gol fatti. Solo in questo 2020-21 ha totalizzato 12 assist. In 21 presenze...