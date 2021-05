13









Le voci si uniscono alle speranze. E le speranze si mischiano alla cronaca. Zidane sarà ancora l'allenatore del Real Madrid? Tempo al tempo e lo scopriremo, a prescindere dalle parole a caldo e di rito. Il tecnico francese valuta il suo futuro come qualsiasi allenatore a fine stagione: sarà decisivo l'ultimo incontro con la dirigenza e in questo caso con Florentino Perez.



Non basta, tuttavia, ai tifosi bianconeri sui social: Zidane è l'unico nome che mette d'accordo tutti, sognatori e scettici, realisti e nuovamente i giochisti. Neanche Allegri scalda così, ancor meno nomi come Gasperini o Simone Inzaghi.



Guardate un po' nella gallery dedicata...