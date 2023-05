Champions sì o Champions no. Valutazioni e sondaggi proseguono comunque in “casa Juventus”. Già, perché ci sono idee destinate a resistere ai cambiamenti societari (in pole position resta Giuntoli, De Laurentiis permettendo) e pure a un futuro con o senza Coppe europee. Una di questa è, laterale sinistro del Monza rivelazione di Raffaele Palladino. Il 24enne brasiliano, 6 gol e 5 assist in questa stagione, è nel mirino dei bianconeri da diversi mesi. Lo riporta Gazzetta.