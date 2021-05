Massimiliano Allegri, non solo allenatore ma anche... manager. Un ritorno in grande stile per per rifondare la Juventus. Come scrive il Corriere della Sera, però non potrà esserci solo Massimiliano Allegri, che pure avrà più voce sul mercato e sulle scelte tecniche da prendere insieme al ds Cherubini. Con loro anche un amministratore delegato: il candidato numero resta Giovanni Carnevali, oggi al Sassuolo.