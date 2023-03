Le ultime sul rinnovo dida calciomercato.com:"Attenzione però, perché un rinnovo del genere, pur concordato, non è da darsi per acquisito anche nel caso ci siano poi le condizioni per farlo scattare: la carta di identità di Alex Sandro recita comunque 32 anni compiuti a fine gennaio, e per la sua permanenza potrebbe essere necessario un ritocco al ribasso del salario. Nulla che il difensore non sia assolutamente disposto ad accettare, ma in questo caso il contratto andrebbe lasciato spirare per poi rinegoziare un nuovo accordo. Cosa che protrarrebbe le tempistiche di questo snodo fino all'inizio di luglio".