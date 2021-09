Szczesny resta il portiere della Juve. Non solo: resta il portiere titolare. No, non ci sarà - al momento - l'avvicendamento tra i pali bianconeri:non si scalda, lo fa soltanto l'estremo difensore polacco. Che certamente è a un bivio della sua carriera e in particolare della sua avventura a Torino: può continuare così? Può, la Juve, continuare a non farsi un paio di domande sul proprio portiere titolare? Impossibile.Segnati in rosso,. Ma andiamo in ordine: il portiere dello United - non esente da scivoloni clamorosi - è in uscita da Manchester, dove da anni cercano di piazzare un altro grande colpo tra i pali. Lo spagnolo, 30 anni, ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe partire a prezzo di saldo. Magari proprio con uno scambio. Diversa questione è quella di Keylor Navas: il suo futuro è legato a Donnarumma. Se il Psg decidesse di puntare solo sull'italiano, a quel punto le ultime stagioni di Keylor potrebbero essere in Italia. E magari alla Juve.