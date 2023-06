Dalle parti della Continassa nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di un ex bianconero. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Riccardo Orsolini, sul quale però è forte l'interesse della Fiorentina, che al momento sembra essere in vantaggio. Il Bologna valuta il cartellino del giocatore almeno 15 milioni di euro.