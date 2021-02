Alvaronon segna da 324 minuti. E la mancanza si sente tutta. Lo spagnolo, come racconta Gazzetta, continua a non essere al top: con il Porto ha giocato mezz'ora e alla fine quasi si sentiva svenire. E' probabile che con il Crotone inizi la partita Kulusevski, dunque con un'altra panchina in vista per lo spagnolo. Che deve recuperare, per sé e per il suo futuro. Che è appena 42esimo nella classifica dei calciatori di Serie A che trovano di più la porta.E di un ritorno al passato. Quando era all'inizio della nuova avventura bianconera ed era vera luna di miele.