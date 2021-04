Un dato significativo, che non dice tutto ma ha un suo peso. Come scrive la Gazzetta, "è di quelli che non puoi guardare senza far scattare qualche rimpianto. Pirlo conta le partite in cui ha potuto far giocare Ronaldo e Dybala insieme dal 1’, sei, e vede che sono arrivate sei vittorie. L’ultima ieri, in cui l’alieno non era certo nella sua miglior serata e in cui la Joya sta risalendo la china (dello stato di forma). Averli avuti sempre insieme non sarebbe valso il 100 per cento di vittorie, però Paulo aiuta, in serate in cui c’è da trovare una chiave per aprire le porte della difese".