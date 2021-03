Mancano poche ore alla partita della verità, quella che per la Juventus rappresenta una stagione intera nella quale Pirlo si gioca buona parte del suo futuro. Nonostante l'1-2 dell'andata da rimontare, c'è una statistica che sorride ai bianconeri: il Porto infatti è stato eliminato in ognuna delle tre precedenti sfide a eliminazione diretta in Champions League dopo aver vinto la gara d'andata (come con la Juve): è successo contro l'Arsenal, il Malaga e il Bayern Monaco. Un dato che farà sorridere sicuramente Andrea Pirlo, che ai suoi ha già chiesto il massimo nella partita più importante nella stagione ella Juve.