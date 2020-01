La Juventus è una squadra che non affida al caso i suoi successi, così, anche in una situazione di incertezza come quest'anno, c'è un numero che viene incontro ai bianconeri. Infatti, la squadra di Maurizio Sarri ha collezionato 15 successi nelle prime 19 gare della stagione di Serie A: non c'è Inter che tenga, in questa circostanza, perché ogni volta che la Juve si è presentata al giro di boa con questo numero di vittorie ha sempre festeggiato anche la conquista dello Scudetto.