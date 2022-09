In campionato, questo inizio di stagione non è il peggiore dell'eraCome infatti riporta Tuttosport, nel 2015 laaveva 8 punti dopo sette partite, due in meno rispetto a quanti ne ha quest'anno. In quella stagione, i bianconeri riuscirono poi a rimontare e vincere lo scudetto con nove punti di distacco. "Dunque chi pensa che sia impossibile vincere ancora il campionato, dice una falsità" scrive il quotidiano. Rispetto a quell'anno, oggi i punti in meno rispetto alla vetta della classifica sono sette, meno rispetto al 2015.