Chiamatela Vlahovic-dipendenza. Come racconta il Corriere dello Sport, finché Dusan fa gol, è pure una bella dipendenza per la Juve. Che sa di avere i tre punti assicurati quando il suo centravanti trova la via della rete. Almeno in questa stagione, infatti, la Juve è riuscita a vincere solo quando il suo attaccante principe è riuscito a fare gol: cinque vittorie tra campionato e Champions, unico comun denominatore è il nome di Vlahovic nel tabellino dei marcatori.