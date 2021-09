C'è un Chiellini che vince, gongola e si gode i frutti del proprio lavoro. Non è Giorgio, impegnato a recuperare da un'influenza e qualche problema fisico. Si tratta, invece, del fratello Claudio, ex dirigente del settore giovanile della Juventus e oggi direttore sportivo del Pisa. Ieri, con in campo 8 nuovi acquisti, la squadra toscana ha vinto contro la corazzata Monza, rafforzando la testa della classifica di Serie B con 5 vittorie in 5 giornate.