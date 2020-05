C'è un caso Rabiot? Come racconta Tuttosport, se a fine anno sarà rottura la ragione non avrà nulla a che fare con il ritardo con cui il francese si è presentato a Torino dopo il lockdown. Da quel punto di vista, insomma, i bianconeri hanno 'perdonato' il centrocampista. Che continua però a non convincere. L'ultima gara con il Lione, del resto, è stata pesantemente insufficiente e la Juventus si è mossa proprio nella sua zona di campo: l'obiettivo è prendere un interno di qualità che possa dare manforte al palleggio. Arthur in questo senso sarebbe perfetto. Così come lo sarebbe Tonali. Tutti nomi che andrebbero a togliere spazio e luce ad Adrien, ancora una volta mai ritrovatosi a pieno in un progetto.