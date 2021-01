La Juventus cerca un attaccante sul mercato e con il Sassuolo tratta Scamacca (ora in prestito al Genoa), ma non solo. Secondo il Corriere dello Sport, le altre piste portano a Giroud, Pellè e Llorente. Però il centravanti spagnolo del Napoli è nel mirino dell'Udinese (in alternativa a Diaw del Cittadella e a Lammers dell'Atalanta), pronta a cedere Lasagna al Verona.