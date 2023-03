I rinnovi dei big prima di tutto, poi i colpi, che sono principalmente di prospettiva e di "basso profilo". Sì, Perché la Juve vuole riprendere ad investire sul futuro in maniera oculata, senza sprechi e con idee chiare per ciò che verrà. Un passo dopo l'altro senza strafare, andando però a rinforzare la rosa di Max Allegri dove più necessita. Ripartire, in sostanza, da ciò che ha fatto grandi i bianconeri nella prima parte del ciclo vincente. Come sottolinea anche la Gazzetta, almeno un centrocampista arriverà (Paredes tornerà al Psg) e il nome sempre più caldo è quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Ma in estate si profila anche un restyling delle corsie esterne, con Emil Holm dello Spezia e Carlos Augusto del Monza in prima fila. E davanti? Oltre ai noti Zaniolo e Scamacca, spunta anche Armand Laurientè del Sassuolo, vera rivelazione del campionato e talento in rampa di lancio.